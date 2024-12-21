Небензя: ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать», — цитирует его ТАСС.
При этом дипломат подчеркнул, что целями данной атаки ВСУ стали местный дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть.
Ранее сообщалось, что среди раненых в результате ракетной атаки ВСУ по Рыльску есть беременная женщина.
20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области, в результате чего, по предварительным данным, погибли шесть человек, десять пострадали. После обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время атаки ВСУ.
Ранее сообщалось, что власти Рыльска обходят квартиры и перекрывают разбитые коммуникации после ракетного удара.