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Небензя: ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Ответ России на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по городу Рыльску в Курской области не заставит себя ждать.

Источник: AP 2024

С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать», — цитирует его ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что целями данной атаки ВСУ стали местный дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть.

Ранее сообщалось, что среди раненых в результате ракетной атаки ВСУ по Рыльску есть беременная женщина.

20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области, в результате чего, по предварительным данным, погибли шесть человек, десять пострадали. После обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS во время атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что власти Рыльска обходят квартиры и перекрывают разбитые коммуникации после ракетного удара.

ООН