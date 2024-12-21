Премьер Саксонии-Анхальт заявил о двух погибших в Магдебурге

В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild — об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.