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Премьер Саксонии-Анхальт заявил о двух погибших в Магдебурге

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В результате теракта в немецком Магдебурге погибли два человека, много раненых, заявил журналистам премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

Источник: РИА "Новости"

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге.

«Очень много раненых. На данный момент погибли два человека», — сказал Хазелофф, выступая на месте произошедшего.

При этом, по данным телеканала NTV, который ссылается на Хазелоффа, один из двух погибших был маленьким ребенком.

В свою очередь издание Bild сообщало, что нападавший — уроженец Саудовской Аравии, который работал в местной больнице.

В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. Портал MDR сообщает о как минимум одном погибшем, а T-online и газета Bild — об 11. По данным Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.