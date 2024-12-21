NM: фермеры Молдавии грозят перекрыть все КПП на границе с Украиной

Срок действия ограничений на ввоз зерновых и масличных культур заканчивается 31 декабря. Законопроект о продлении был опубликован только 18 декабря, а общественные консультации могут завершиться лишь в январе. Это означает, что новый закон, как предполагают в ассоциации, вступит в силу не раньше конца января или середины февраля.