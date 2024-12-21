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NM: фермеры Молдавии грозят перекрыть все КПП на границе с Украиной

Срок действия ограничений на ввоз зерновых и масличных культур заканчивается 31 декабря.
Источник: Аргументы и факты

Молдавские фермеры заявили о готовности заблокировать все пограничные пункты пропуска и железнодорожные маршруты на границе с Украиной, если власти страны не продлят действие ограничений на импорт зерновых.

Об этом сообщило издание NewsMaker (NM), ссылаясь на заявление ассоциации «Сила фермеров».

Срок действия ограничений на ввоз зерновых и масличных культур заканчивается 31 декабря. Законопроект о продлении был опубликован только 18 декабря, а общественные консультации могут завершиться лишь в январе. Это означает, что новый закон, как предполагают в ассоциации, вступит в силу не раньше конца января или середины февраля.

Фермеры отметили, что неоднократно обращались к правительству с просьбой о продлении ограничений, однако задержки со стороны властей привели к снижению цен на подсолнечник у местных производителей. В ассоциации сообщили о планах провести внеочередное заседание, на котором могут быть приняты решения о проведении акций протеста.

Ассоциация подчеркнула, что протесты будут включать блокировку всех пограничных КПП и железных дорог, если правительство не примет срочные меры по продлению ограничений. В свою очередь, пресс-секретарь молдавского министерства сельского хозяйства Даниела Туркулец заверила, что ограничения будут продлены до конца месяца, подчеркнув важность сохранения стабильности на внутреннем рынке.

В конце ноября сообщалось, как польские фермеры на украинской границе заблокировали движение через пункт пропуска «Медыка — Шегини».