Глава МО Польши назвал провокацией флаги УПА на польских бронетранспортерах

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш высказался против размещения на переданных Польшей Украине бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии*. Об этом сообщается в социальных сетях оборонного ведомства.
«Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставленных Польшей украинской армии, — это провокация, которой не должно быть», — сказано в сообщении.
Кроме того, министр поручил связаться с украинским атташе в Варшаве для прояснения вопроса.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Запад устал от поддержки Украины со стороны правительств своих государств.
До этого президент Польши Анджей Дуда сообщал, что возможность направления на Украину польских военных является темой для разговора, но пока она не обсуждается.
* Признана в России экстремистской и запрещена.