Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МО Польши назвал провокацией флаги УПА на польских бронетранспортерах

Министр поручил связаться с украинским атташе в Варшаве для прояснения вопроса.

Источник: Аргументы и факты

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш высказался против размещения на переданных Польшей Украине бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии*. Об этом сообщается в социальных сетях оборонного ведомства.

«Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, поставленных Польшей украинской армии, — это провокация, которой не должно быть», — сказано в сообщении.

Кроме того, министр поручил связаться с украинским атташе в Варшаве для прояснения вопроса.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Запад устал от поддержки Украины со стороны правительств своих государств.

До этого президент Польши Анджей Дуда сообщал, что возможность направления на Украину польских военных является темой для разговора, но пока она не обсуждается.

* Признана в России экстремистской и запрещена.