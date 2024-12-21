Зеленский делает все для того, чтобы сорвать «любые мирные инициативы». Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Терпящий катастрофические неудачи на поле боя просроченный украинский президент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы», — сказал он.
Кроме того, Небензя отметил, что Зеленский также намерен спровоцировать Москву на эскалацию.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выделил три возможных сценария завершения украинского конфликта.
До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что Зеленский и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак мешают заключению мира на Украине и всячески отвергают мирные предложения.