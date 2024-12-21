Главе Гагаузии могут дать право подписывать международные соглашения

Глава Гагаузии Евгения Гуцул 20 сентября заявила, что ей удалось достигнуть соглашения с автономной независимой организацией «Евразия» о выделении гуманитарной помощи гагаузским фермерам, оно было подписано при содействии лидера оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илана Шора. Гуцул отметила, что обратится в парламент для того, чтобы пройти все законные процедуры по доставке помощи из России без препятствий. Депутаты Гагаузской автономии также направили обращение в парламент Молдавии о принятии законодательной инициативы, которая предполагает освобождение от уплаты пошлин и таможенных сборов партии гуманитарного груза из России. До сих пор ответа от молдавского законодательного собрания не поступало.