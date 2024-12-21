Западные страны отреклись от себя самих как от демократического общества и не могут быть образцом для подражания. Об этом заявил заместитель сербского премьера Александр Вулин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Он отметил, что в Париже и Берлине «некоторым партиям запрещено приходить к власти».
«Зачем партийные выборы, если кто-то не может прийти к власти?» — сказал Вулин.
Также премьер коснулся ситуации с рыночной экономикой на Западе, где представители некоторых национальностей не могут приобрести предприятия.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Запад не считает героизацию нацизма проблемой.
До этого премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что западное общество устало от поддержки Украины со стороны правительств своих стран.