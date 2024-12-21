Россия продолжит раскрывать деятельность американских биолабораторий на Украине, несмотря на гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Он напомнил, что Кириллов неоднократно представлял доказательства военной биологической активности США на территории Украины. Небензя подчеркнул, что Россия располагает основаниями полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, расположенных по всему миру, велась разработка биологического оружия. Он также заверил, что расследование этой деятельности будет продолжено, несмотря на трагическую гибель генерала, с целью разоблачить тех, кто осуществлял антигуманные эксперименты на гражданах Украины.
Согласно данным Следственного комитета РФ, утром 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте сработало взрывное устройство, спрятанное в самокате, находившемся у подъезда жилого дома. В результате погибли Игорь Кириллов и его помощник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Вооруженные силы России могли нанести удар по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве в ответ на теракт в отношении главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова.