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Маск после теракта в Германии призвал Шольца немедленно уйти в отставку

Бизнесмен заявил, что Шольц должен немедленно оставить свой пост, назвав его некомпетентным.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск вновь выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Олафа Шольца после теракта в Магдебурге.

В социальной сети X* он заявил, что Шольц должен немедленно оставить свой пост, назвав его некомпетентным.

Этот комментарий прозвучал в ответ на публикацию другого пользователя, посвященную реакции канцлера на произошедшую трагедию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате наезда автомобилей на толпу в Магдебурге.

Напомним, от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге. Кроме того, официально была подтверждена гибель одного человека.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.