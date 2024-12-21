Маск после теракта в Германии призвал Шольца немедленно уйти в отставку

Американский бизнесмен Илон Маск вновь выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Олафа Шольца после теракта в Магдебурге.
В социальной сети X* он заявил, что Шольц должен немедленно оставить свой пост, назвав его некомпетентным.
Этот комментарий прозвучал в ответ на публикацию другого пользователя, посвященную реакции канцлера на произошедшую трагедию.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате наезда автомобилей на толпу в Магдебурге.
Напомним, от 60 до 80 человек пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге. Кроме того, официально была подтверждена гибель одного человека.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.