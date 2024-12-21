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Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Палата представителей Конгресса США за несколько часов до наступления шатдауна поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.

Источник: © РИА Новости

До полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) Конгрессу США, включая Палату представителей и Сенат, нужно достичь соглашения, чтобы избежать приостановки работы федеральных учреждений. Законодатели до сих пор не приняли проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября, что спровоцировало угрозу временного закрытия правительства.

Для принятия законопроекта в Палате представителей требовалась поддержка как минимум двух третей ее членов, что в условиях разногласий между конгрессменами представляло сложную задачу. Теперь документ отправился на голосование в верхнюю палату Конгресса — Сенат — и затем, в случае одобрения, на подпись президенту Джо Байдену.

Итоговая версия законопроекта предполагает временное продолжение финансирования работы правительства, но не включает пункты о повышении потолка госдолга. Предыдущий вариант документа, который ранее был отвергнут, содержал положение об отказе от повышения потолка госдолга до 2027 года.

бюджет