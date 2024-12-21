Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства

До полуночи с пятницы на субботу по местному времени (08:00 мск субботы) Конгрессу США, включая Палату представителей и Сенат, нужно достичь соглашения, чтобы избежать приостановки работы федеральных учреждений. Законодатели до сих пор не приняли проект бюджета на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября, что спровоцировало угрозу временного закрытия правительства.