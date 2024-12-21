По словам дипломата, действующий президент Украины, чья поддержка, как утверждается, составляет всего около 11%, рискует потерять власть, а также столкнуться с ответственностью за действия, которые он, как утверждается, совершил против собственного народа, превратив страну в инструмент геополитических игр Запада против России.