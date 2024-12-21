Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта представляет собой худший сценарий для Владимира Зеленского, поскольку это вынудит его участвовать в выборах.
По словам дипломата, действующий президент Украины, чья поддержка, как утверждается, составляет всего около 11%, рискует потерять власть, а также столкнуться с ответственностью за действия, которые он, как утверждается, совершил против собственного народа, превратив страну в инструмент геополитических игр Запада против России.
Небензя отметил, что Зеленский избегает любых переговоров, отвергая мирные инициативы. В качестве примера он привел отказ от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил за рождественское перемирие и обмен пленными. Такое заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее Василий Небензя заявил, что Зеленский делает все для того, чтобы сорвать «любые мирные инициативы».