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Небензя заявил, что мир для Зеленского будет самым страшным сценарием

Зеленский избегает любых переговоров, отвергая мирные инициативы.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что мирное урегулирование конфликта представляет собой худший сценарий для Владимира Зеленского, поскольку это вынудит его участвовать в выборах.

По словам дипломата, действующий президент Украины, чья поддержка, как утверждается, составляет всего около 11%, рискует потерять власть, а также столкнуться с ответственностью за действия, которые он, как утверждается, совершил против собственного народа, превратив страну в инструмент геополитических игр Запада против России.

Небензя отметил, что Зеленский избегает любых переговоров, отвергая мирные инициативы. В качестве примера он привел отказ от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил за рождественское перемирие и обмен пленными. Такое заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Василий Небензя заявил, что Зеленский делает все для того, чтобы сорвать «любые мирные инициативы».