Матвиенко назвала исполнение задач послания Путина приоритетом для Совфеда

Реализация задач, которые были поставлены в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, стала главным приоритетом для сенаторов в текущем году. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Она отметила, что из 88 пунктов послания сенаторы полностью реализовали 81, а семь сейчас находятся в работе и требуют времени для дополнительной доработки.
«Мы выполнили все свои планы, одобрили почти 560 законов, один отклонили c созданием согласительной комиссии», — сказала Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда заявляла, что Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который решает одновременно много задач.
До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин провел рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Уточнялось, что спикер Госдумы отчитался об итогах деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся 2024 году.