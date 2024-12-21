Матвиенко назвала исполнение задач послания Путина приоритетом для Совфеда

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин провел рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Уточнялось, что спикер Госдумы отчитался об итогах деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся 2024 году.