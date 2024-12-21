Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко назвала исполнение задач послания Путина приоритетом для Совфеда

Спикер Совета Федерации отметила, что из 88 пунктов послания полностью реализован 81.

Источник: Аргументы и факты

Реализация задач, которые были поставлены в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, стала главным приоритетом для сенаторов в текущем году. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Она отметила, что из 88 пунктов послания сенаторы полностью реализовали 81, а семь сейчас находятся в работе и требуют времени для дополнительной доработки.

«Мы выполнили все свои планы, одобрили почти 560 законов, один отклонили c созданием согласительной комиссии», — сказала Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявляла, что Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который решает одновременно много задач.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин провел рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Уточнялось, что спикер Госдумы отчитался об итогах деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся 2024 году.