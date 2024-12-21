Писториус не исключил отправки миротворцев ФРГ на Украину

«Я хочу одно прояснить: пока не завершена война, на украинской земле не будет немецких солдат», — заявил министр в интервью медиагруппе Funke. «Вопрос будет поставлен, когда установится перемирие или будет достигнут мир, и когда станет ясно, как это будет выглядеть. Об этом должны договориться Украина и Россия при участии третьей стороны», — утверждал Писториус. «Например, будет ли это демаркационная линия, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир? Как видите, еще слишком много открытых вопросов, чтобы делать какие-либо заявления по этому вопросу», — сказал он.