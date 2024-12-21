Писториус не исключил отправки миротворцев ФРГ на Украину

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус снова не исключил участия немецких военнослужащих в возможной «миротворческой миссии» на Украине, но заверил, что там их не будет, пока продолжается конфликт.
«Я хочу одно прояснить: пока не завершена война, на украинской земле не будет немецких солдат», — заявил министр в интервью медиагруппе Funke. «Вопрос будет поставлен, когда установится перемирие или будет достигнут мир, и когда станет ясно, как это будет выглядеть. Об этом должны договориться Украина и Россия при участии третьей стороны», — утверждал Писториус. «Например, будет ли это демаркационная линия, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир? Как видите, еще слишком много открытых вопросов, чтобы делать какие-либо заявления по этому вопросу», — сказал он.
«Но ясно, конечно, и то, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе не смогла бы безучастно оставаться в стороне», — подчеркнул Писториус.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке части СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня». Политик добавила, что Германия «будет всеми силами поддерживать» любые действия, направленные на достижение мира.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.