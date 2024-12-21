Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, является свидетельством «человеконенавистнической и террористической» природы украинского руководства.
Он подчеркнул, что это преступление, наряду с другими подобными атаками, направленными против российских военных, политических и творческих деятелей, произошло при содействии западных покровителей Киева.
Такое заявление Небензя сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Ранее Небензя заверил, что Россия продолжит раскрывать деятельность американских биолабораторий на Украине, несмотря на гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.