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Небензя: западные кураторы Киева являются соучастниками убийства Кириллова

Это преступление в полной мере подтверждает человеконенавистническую и террористическую сущность нынешнего украинского руководства.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, является свидетельством «человеконенавистнической и террористической» природы украинского руководства.

Он подчеркнул, что это преступление, наряду с другими подобными атаками, направленными против российских военных, политических и творческих деятелей, произошло при содействии западных покровителей Киева.

Такое заявление Небензя сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее Небензя заверил, что Россия продолжит раскрывать деятельность американских биолабораторий на Украине, несмотря на гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.