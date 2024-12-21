Белый дом: перебои в финансировании правительства помешают передаче власти

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала запутанные ответы на вопросы о том, можно ли быть уверенным в плавном процессе передачи власти и инаугурации Трампа, даже в случае шатдауна. Она начала с того, что заявила о приверженности действующего президента Джо Байдена обеспечению ответственной передачи власти. По ее словам, уходящая администрация активно работает над этим процессом.