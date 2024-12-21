Белый дом: перебои в финансировании правительства помешают передаче власти

Белый дом представил противоречивые оценки возможных последствий приостановки работы правительства США (шатдауна) на фоне неопределенности с утверждением федерального бюджета, что может повлиять на передачу полномочий президенту Дональду Трампу в следующем месяце.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала запутанные ответы на вопросы о том, можно ли быть уверенным в плавном процессе передачи власти и инаугурации Трампа, даже в случае шатдауна. Она начала с того, что заявила о приверженности действующего президента Джо Байдена обеспечению ответственной передачи власти. По ее словам, уходящая администрация активно работает над этим процессом.
Однако Жан-Пьер также отметила, что в случае перебоев в работе правительства США, вызванных шатдауном, процесс передачи полномочий будет ограничен. Несмотря на это, она подчеркнула, что важнейшие структуры, обеспечивающие национальную безопасность, будут продолжать работать даже при приостановке финансирования.
Представитель Белого дома заверила, что администрация делает все возможное для обеспечения плавной передачи власти, но добавила, что продвижение этого процесса зависит от республиканцев в Конгрессе США, которые должны прекратить угрожать шатдауном. На момент написания этого материала пресс-служба переходной команды Трампа не прокомментировала эти заявления.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что администрация Байдена хочет оставить после себя тяжелое наследство.