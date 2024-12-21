Маск заявил, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения

ФРГ и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости. Об этом в социальных сетях сообщил американский бизнесмен Илон Маск.
Так миллиардер отреагировал на заявление бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в Германии.
«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — сказано в сообщении предпринимателя.
Ранее члены Демократической партии США выразили мнение, что Маск является теневым президентом Соединенных Штатов, а избранный глава Белого дома Дональд Трамп выполняет роль его вице-президента.
До этого Маск заявлял, что ФРГ спасет только правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).