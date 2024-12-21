Сийярто: теракт против Кириллова несет в себе риск эскалации конфликта

«В случае, если эскалация произойдет до 20 января (в этот день пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. — прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января», — сказал собеседник агентства.