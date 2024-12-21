Сийярто: теракт против Кириллова несет в себе риск эскалации конфликта

Теракт против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может помешать заключению мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
Он отметил, что все подобные шаги сопряжены с риском эскалации.
«В случае, если эскалация произойдет до 20 января (в этот день пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. — прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января», — сказал собеседник агентства.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что теракт, в результате которого погиб Кириллов, является свидетельством «человеконенавистнической и террористической» природы руководства Украины.
До этого военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что ракетный удар по управлению украинской Службы безопасности в Киеве является ответом России на убийство Кириллова.