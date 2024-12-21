Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню

«Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки … настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия … распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные наименования и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню», — говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.