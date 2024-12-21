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Байден заявил о выделении военной помощи Тайваню

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники США.

Источник: Reuters

«Властью, данной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов Америки … настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия … распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные наименования и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню», — говорится в заявлении Байдена, которое опубликовал Белый дом.

Байден Джо