Шеф Пентагона Остин обсудил с министром обороны Украины военную помощь

Глава министерства обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с украинским коллегой Рустемом Умеровым предоставляемую Вашингтоном военную помощь Киеву. Об этом сообщает американское военное ведомство.
«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в сфере безопасности Украине», — сказано в сообщении.
Кроме того, Остин также обсудил планирование следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны украинского государства в начале 2025 года.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что команда избранного американского лидера Дональда Трампа заявила чиновникам в Европе о планах нового президента Соединенных Штатов продолжить поставки военной помощи Украине.
До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что каждый пакет военной помощи Киеву от Вашингтона является «черным пакетом» для украинцев.