В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции из-за Сирии

«Эти санкции направлены на предотвращение дальнейших нападений Турции или поддерживаемых Турцией сил на Сирийские демократические силы (СДС), которые могут привести к возрождению ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация “Исламское государство”. — РБК) и угрожать национальной безопасности США и всего мира», — говорится в заявлении сенаторов.