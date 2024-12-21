Губернатор Красноярского края отмечает 48-й день рождения

«Сегодня родился наш губернатор Михаил Котюков — человек, который живёт заботами и мечтами Красноярского края. Руководить регионом — это не просто работа, это служение, это когда отдаешь всего себя. Спасибо за вашу человечность, за каждое принятое с душой решение. Пусть хватает сил, чтобы держать край в надежных руках», — написал Сергей Ерёмин в своем Telegram-канале.