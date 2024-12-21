Губернатор Красноярского края отмечает 48-й день рождения

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отмечает день рождения. Сегодня, 21 декабря, ему исполняется 48 лет. Как и где глава региона отметит день рождения, не сообщается.
Главу региона поздравил депутат Госдумы и экс-мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
«Сегодня родился наш губернатор Михаил Котюков — человек, который живёт заботами и мечтами Красноярского края. Руководить регионом — это не просто работа, это служение, это когда отдаешь всего себя. Спасибо за вашу человечность, за каждое принятое с душой решение. Пусть хватает сил, чтобы держать край в надежных руках», — написал Сергей Ерёмин в своем Telegram-канале.
Напомним, Михаил Котюков родился в 1976 году в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «экономист». В 2023 году Котюков победил на губернаторских выборах, набрав 70,21% голосов избирателей.
Глава региона женат, в его семье воспитываются четверо детей.