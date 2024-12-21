Конгрессвумен обвинила Маска в попытке срыва принятия проекта по бюджету

«Я пишу, чтобы выразить серьезную обеспокоенность влиянием и потенциальными конфликтами интересов, которые неизбранный мультимиллиардер Илон Маск использовал, чтобы посеять хаос в последнюю минуту в процессе госфинансирования. Особенно тревожно, что Маск, возможно, пытался перевернуть это критическое и достигнутое путем переговоров соглашение с ног на голову, чтобы убрать двухпартийное положение, регулирующее инвестиции США в Китай, и тем самым защитить свой кошелек и Коммунистическую партию Китая за счет американских рабочих, новаторов и предприятий», — заявила Делауро в письме конгрессу США и указала на многомиллиардные инвестиции компании Маска Tesla в производственные мощности в Китае.