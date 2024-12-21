Полковник Ходаренок: надежды Киева на истребители F-16 не оправдались

Украина связывала с получением американских истребителей F-16 очень большие надежды. Ожидалось, что они могут изменить ход СВО. Но до сих пор никакого активного участия этих самолетов в боевых действиях не было замечено. Не зафиксировано и воздушных боев F-16 с российскими самолетами. Что пошло не так, как Киев сейчас использует американские истребители и какие надежды может на них еще возлагать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.