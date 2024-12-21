Федеральное правительство США приостановило работу

Шатдаун будет оставаться формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Если же сенат не примет законопроект, и он не будет подписан действующим президентом США Джо Байденом до понедельника, то тогда федеральные органы власти уже де-факто приостановят работу. Байден однако уже заявил, что поддержит законопроект.