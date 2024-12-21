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Федеральное правительство США приостановило работу

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Федеральное правительство США уходит на формальный шатдаун, так как сенат не успел до полуночи по времени Вашингтона (8.00 мск субботы) принять проект временного бюджета, следует из трансляции голосования, которое транслирует телеканал C-Span.

Источник: © РИА Новости

Шатдаун будет оставаться формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Если же сенат не примет законопроект, и он не будет подписан действующим президентом США Джо Байденом до понедельника, то тогда федеральные органы власти уже де-факто приостановят работу. Байден однако уже заявил, что поддержит законопроект.

Остановка работы американского правительства до этого происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

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