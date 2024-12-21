Россию атаковали 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1032-й

8:40 Основная причина начала СВО на Украине состоит в том, что у НАТО «разгулялись аппетиты», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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8:20 Испания не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли «миротворцев», заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.
8:15 В Куйбышевском районе Донецка система радиоэлектронной борьбы перехватила ударный беспилотник ВСУ возле городской электроподстанции, пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по ДНР.
8:10 Системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 19 дронов Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Минобороны.
8:05 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1032-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.