Сийярто оценил шансы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

По его словам, главный вопрос заключается в том, успеет ли нынешняя американская администрация и провоенные западные политики предпринять какие-либо шаги, которые усилят эскалацию и сделают быстрый мирный процесс невозможным до вступления Трампа в должность главы государства. Дипломат отметил, что после проведения выборов в США по обе стороны океана уже были приняты решения, сопряженные с огромным риском эскалации.