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Нурлан Байбазаров освобожден от должности

Указом Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Источник: primeminister.kz

Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года.

Закончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Организация банковского дела» (РК).

С 1997 по 2003 год работал в Министерстве финансов РК.

С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».

С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.

Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО «НК “Қазақстан темір жолы”, АО “КазМунайГаз Консалтинг”, АО “НК “КазМунайГаз”.

С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом совета директоров и председателем правления АО «Фонд развития промышленности».

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО «Банк Развития Казахстана».

Решением Единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек” от 5 октября 2023 года назначен на должность председателя Правления Холдинга.

С февраля по декабрь 2024 по года заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан.