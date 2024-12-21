Нурлан Байбазаров освобожден от должности

Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года.
Закончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Организация банковского дела» (РК).
С 1997 по 2003 год работал в Министерстве финансов РК.
С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».
С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО «НК “Қазақстан темір жолы”, АО “КазМунайГаз Консалтинг”, АО “НК “КазМунайГаз”.
С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом совета директоров и председателем правления АО «Фонд развития промышленности».
С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО «Банк Развития Казахстана».
Решением Единственного акционера АО «Национальный управляющий холдинг “Байтерек” от 5 октября 2023 года назначен на должность председателя Правления Холдинга.
С февраля по декабрь 2024 по года заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан.