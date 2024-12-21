Что изменится на Кубани после прямой линии Владимира Путина

— Даже хор девочек Ганновера пел на английском. Но был один коллектив, который пел на немецком — Кубанский казачий хор, который я привез с собой. Я потом у них спросил, потому что для меня это было полной неожиданностью, откуда вы это знаете? Они мне сказали, что из уважения к немцам, к принимающей стороне выучили по дороге и пели на немецком языке, в том числе и песни региона, в котором мы находились, — отметил Путин, добавив, что позже чиновники Германии признались, что им было стыдно за то, что только русские казаки пели на их родном языке.