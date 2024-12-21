Что изменится на Кубани после прямой линии Владимира Путина

Ежегодная прямая линия (6+) с главой государства Владимиром Путиным прошла 19 декабря 2024 года. За 4,5 часа президент России ответил на важные вопросы для жителей страны, в том числе Краснодарского края. Началось все с казачьего хора, от которого перешли на экологические проблемы в Анапе, после подняли наболевшие вопросы ипотечного кредитования и мигрантов. Подробнее — в ИА KrasnodarMedia.
Немецкий стыд перед казаками.
Мероприятие Владимир Владимирович Путин начал с любопытного факта. Однажды он был приглашен на день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. В честь праздника все музыкальные группы исполняли только англоязычные песни, однако Кубанский казачий хор спел одну песню на немецком языке.
— Даже хор девочек Ганновера пел на английском. Но был один коллектив, который пел на немецком — Кубанский казачий хор, который я привез с собой. Я потом у них спросил, потому что для меня это было полной неожиданностью, откуда вы это знаете? Они мне сказали, что из уважения к немцам, к принимающей стороне выучили по дороге и пели на немецком языке, в том числе и песни региона, в котором мы находились, — отметил Путин, добавив, что позже чиновники Германии признались, что им было стыдно за то, что только русские казаки пели на их родном языке.
Кубанский казачий хор — старейший и крупнейший казачий коллектив в России с историей, начинающейся в начале XIX века. В 1987 году он был награжден орденом Дружбы народов, в 1993-м стал академическим, а в 2011-м получил орден Русской православной церкви — Святого благоверного князя Дмитрия Донского первой степени. В 2011 году хор отметил 200-летие.
На пороге экологической катастрофы?
Владимир Путин не обошел вниманием вопрос от волонтера из Краснодара, которая записала видео с берегов Анапы о сложившейся экологической ситуации. Напомним, 15 декабря этого года столкнулись два танкера в Керченском проливе, что привело к разливу мазута и загрязнению берегов Анапы и Темрюкского района.
— Нужно будет изучить состояние танкеров и решить, что делать в ближайшем будущем, — сказал президент. — Первый этап — оградить участок от дальнейшего поступления нефтепродуктов. Второе — убрать топливо, которое появляется на берегу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал мне, что других мероприятий не требуется.
Президент отметил, что в мае часть мазута может подняться из-за повышения температуры.
— Нужно уже сейчас что-то с этим делать, вытаскивать танкеры на берег. Это большая работа, правительство этим занимается, рассчитываю, что время не будет упущено, — выразил надежду глава России.
Жидкое топливо представляет опасность не только для птиц и морских обитателей, но и для организма человека.
— Мазут напрямую может вызывать отложенный эффект тяжелых респираторных заболеваний: пневмонии и бронхита, — комментирует политолог — международник Анастасия Симонова. — Кроме того, при контакте с мазутом (прямой контакт и/или воздушно-капельный путь) создается дополнительный риск онкологических болезней. Исправить ситуацию полностью, к сожалению, в ближайшие годы не получится. На полное очищение моря от следов нефтепродуктов может уйти от одного до нескольких десятков лет.
Руководитель единственного адвокатского бюро, специализирующегося на экологических спорах по всей России Zharov Group, Евгений Жаров отметил работу добровольцев на берегу черноморья.
— Благодаря волонтерам, которые сейчас находятся там, удалось поймать, отмыть и отправить в реабилитационные центры уже более 500 птиц. Загрязнение может затронуть и прибрежные экосистемы и негативно повлиять на здоровье людей, занимающихся рыболовством или отдыхающих на побережье, — поясняет эксперт.
По его словам, время, необходимое для очистки моря, зависит от многих факторов, включая объем разлива, погодные условия, тип нефтепродуктов и эффективность проводимых мероприятий по ликвидации.
— Очистка может занять месяцы или даже годы, — уверен Жаров.
Ипотечное безобразие.
Молодая пара из Краснодара вышла на видеосвязь, озвучив проблему получения лимитов на семейную ипотеку. Супруги недовольны, что в краевом центре практически невозможно ее получить. В банке закончились лимиты или их просто перестали предоставлять.
Президент охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «безобразие», отметив, что никаких лимитов быть не должно.
— Для банков это только в удовольствие должно быть. А разницу между банковской ставкой и этими процентами возмещает государство. Никаких лимитов со стороны государства быть не должно, — высказался глава РФ.
Действия, связанные с изменениями в лимитах и ипотечными программами, — инструмент манипуляции, направленный на стимулирование клиентов к быстрому принятию решений, убеждена специалист по недвижимости компании «Аякс» Анна Яковлева.
— Ранее обсуждались случаи окончания лимитов, что позволило создавать у клиентов ощущение срочности, — говорит она. — Также говорилось о возможном изменении условий семейной ипотеки, но она не может быть изменена так внезапно, поскольку утверждена до 2030 года. Считаю абсурдным возможное решение о запрете использования материнского капитала для первоначального взноса по ипотеке, так как многие семьи, обладая сертификатом, не имеют других средств для накопления. Это может лишить их возможности приобрести недвижимость. Такие изменения не вступят в силу, так как это негативно отразится на семейных ситуациях. Считаю возмущение президента обоснованным!
Мигранты, знакомьтесь, это Россия!
Отвечая на вопрос о миграционной ситуации, заданный одним из журналистов Кубани, Путин признал необходимость повышения производительности труда и уважительного отношения приезжих к местным жителям.
— В рамках МВД нужно создавать отдельное подразделение по вопросам миграции, — заявил президент, подчеркнув, что для сокращения числа трудовых мигрантов нужно увеличить производительность труда и усилить подготовку мигрантов в сотрудничестве с партнерами.
— Важно знакомить мигрантов с российской культурой и законами, — также отметил он.
Президент выразил мнение о том, что необходимо ужесточить требования к иностранцам на территории России. Он предложил развивать программы подготовки потенциальных приезжих, включая обучение в русскоязычных школах за границей.
Председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей, советник РАЕН, доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк считает, что высокотехнологичные сферы деятельности не отменяют потребности в физическом труде.
— Сантехника или штукатура, например, никаким роботом не заменишь, — рассуждает Плахотнюк. — Робота или автомат нужно купить, он требует квалифицированного обслуживания, ремонта и запасных частей, поэтому часто робот проигрывает конкуренцию человеку на рынке труда. Человек просто дешевле. Здесь нужны программы поддержки лизинга, кредиты на приобретение техники и оборудования под экономически обоснованный процент, а также преференции для предприятий с высокой долей механизированного труда.
Край без пробок.
Президент коснулся также проблемы транспортного затора в Сочи и необходимости ее решения.
— Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, въезд в Сочи и уничтожить пробки на подходе к Адлеру. Особенно в туристической сезон. Люди стоят часами. Когда готовились к Олимпиаде, делали обход Сочи и оставили старое узкое горлышко в Адлере. Его надо расшить, чтобы люди в пробках не стояли, — пояснил Путин.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что обход Адлера — долгожданный объект.
— Как отметил президент, сегодня необходимо устранить пробки на подъезде к Адлеру, которые особенно скапливаются в туристический сезон. Благодарен Владимиру Владимировичу за позицию, для нас эта трасса — долгожданный объект, который сделает путь максимально комфортным, — прокомментировал слова президента страны Вениамин Кондратьев.
В числе важных проектов федерального уровня, которые реализуют в крае, — скоростная трасса к Крымскому мосту А-289 «Краснодар — Керчь», ее завершат до конца года. Помимо этого, начнут строить новую магистраль «Джубга — Сочи» по поручению главы государства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
— Решение проблемы транспортной нагрузки в городе требует радикальных мер, поскольку просто расширение дорог невозможно из-за плотной застройки и рельефа, — высказал свое мнение генеральный директор инвестиционной компании KEY CAPITAL Ольга Гусева. — Решение заключается в ограничении доступа в определенные районы, как это сделано в Венеции, и в повышении платы за парковку. Это может способствовать более осознанному использованию дорог. Вне туристического сезона можно снижать стоимость парковки в менее загруженных зонах, а в пиковые периоды повышать. Также рассматриваются меры по ограничению проезда и закрытию некоторых зон, но это не означает полный отказ от расширения дорог или строительства развязок. Хотя такие меры могут быть непопулярны, они показали свою эффективность в европейских городах, столкнувшихся с аналогичными проблемами.