Россия и Украина обменялись в Беларуси письмами и посылками для военнопленных

На территории Беларуси уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции передали по 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких, сообщает телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.
Акция стала возможной благодаря усилиям многих ведомств.
Кроме того, в ходе встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.
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