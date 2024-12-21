Россия и Украина обменялись в Беларуси письмами и посылками для военнопленных

Мы писали, что изменится в здравоохранении Беларуси в 2025: время приема пациентов, цены на платные услуги, фото медкарты, прививки от ВПЧ для девочек (здесь подробнее), а также что изменится в сфере ЖКХ в Беларуси в 2025: коммуналка подорожает максимум на 21 рубль, артезианская вода в Минске, оплата вывоза строительного мусора (подробности здесь).