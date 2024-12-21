Глеб Никитин подарит юному нижегородцу поездку на вулкан

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделает троим детям подарки в рамках акции «Елка желаний». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Согласно информации, Глеб Никитин снял с кремлевской елки три бумажных шарика с желаниями детей. 9-летняя Дарья из Зугрэса попросила конструктор, Роман из Нижнего Новгорода хочет увидеть действующий вулкан, а Диана из Володарска загадала подарок-сюрприз.
Глеб Никитин также сообщил о том, что связался с губернатором Камчатского края Виктором Солодовым и договорился о поездке, чтобы Роман смог увидеть вулкан. Важно, чтобы вулкан был действующим, поэтому поездка требует определенных дат.