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Глеб Никитин подарит юному нижегородцу поездку на вулкан

Губернатор исполнит желания детей в рамках акции «Елка желаний».

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделает троим детям подарки в рамках акции «Елка желаний». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Согласно информации, Глеб Никитин снял с кремлевской елки три бумажных шарика с желаниями детей. 9-летняя Дарья из Зугрэса попросила конструктор, Роман из Нижнего Новгорода хочет увидеть действующий вулкан, а Диана из Володарска загадала подарок-сюрприз.

Глеб Никитин также сообщил о том, что связался с губернатором Камчатского края Виктором Солодовым и договорился о поездке, чтобы Роман смог увидеть вулкан. Важно, чтобы вулкан был действующим, поэтому поездка требует определенных дат.