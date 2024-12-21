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Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, три подавлены РЭБ при отражении атаки гражданской инфраструктуры в Казани, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В период с 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в городе Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений», — уточнило ведомстве.

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:

  • ️возгорание произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском;
  • киевский режим целился в жилые дома и промышленное предприятие;
  • погибших и пострадавших нет;️
  • оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием;️
  • мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо;
  • на промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях;️
  • жителей Казани просят спускаться в подвалы при звуках сирены;
  • в одном из ЖК пострадал элемент здания, все коммуникации работают, переселение не потребовалось;️
  • временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова;️
  • массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях безопасности.