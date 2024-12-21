Минобороны рассказало подробности атаки беспилотников в Казани

«В период с 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в городе Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений», — уточнило ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.
Атака БПЛА в Казани. Главное на этот момент:
- ️возгорание произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском;
- киевский режим целился в жилые дома и промышленное предприятие;
- погибших и пострадавших нет;️
- оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием;️
- мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо;
- на промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях;️
- жителей Казани просят спускаться в подвалы при звуках сирены;
- в одном из ЖК пострадал элемент здания, все коммуникации работают, переселение не потребовалось;️
- временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова;️
- массовые мероприятия отменены в Казани на два дня в целях безопасности.