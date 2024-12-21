Госпогранкомитет: граница Беларуси находится под полным контролем

«Государственная граница Республики Беларусь находится под полным контролем органов пограничной службы. Вместе с тем, пограничное ведомство в любой момент готово усилить охрану государственной границы на тех направлениях, где это потребует развитие обстановки», — отметил Бычковский, его слова приводит Baltnews.
Представитель профильного комитета также сообщил, что белорусская сторона полностью владеет обстановкой.
«Мы наблюдаем за тем, что происходит в непосредственной близости от государственной границы нашей страны и в случае провокаций и иных негативных событий, готовы действовать соответствующе», — заявил он.
Ситуация на границе
Ранее государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович Беларусь заявил, что в настоящее время ситуация на внешних границах республики не может стабилизироваться, потому что западные страны активизируют военную деятельность.
Так, недавно завершилось проведение двух крупнейших учений около белорусских границ, на которых отрабатывались вопросы применения ядерного оружия.
Вольфович подчеркнул, что в подобных условиях ситуация не может быть стабильной, но белорусские власти следят за военными группировками Запада и понимают происходящее на территории Польши и стран Балтии.