Единовременное пособие при рождении ребенка увеличат в Молдове

Согласно документу, общие доходы предусмотрены в размере 46,51 млрд леев, с увеличением на 8,7% по отношению к доходам, утвержденным на 2024 год. Такая же сумма в 46,51 млрд леев предусмотрена и в разделе расходов.
В бюджете госсоцстрахования предусмотрено увеличение социальных выплат семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 21 350 леев. Более 72 000 детей до двух лет будут получать ежемесячное пособие в размере 1000 леев, независимо от того, застрахованы родители или нет. Также застрахованным родителям выплачивается ежемесячное пособие на воспитание ребенка до трех лет, размер которого определяется исходя из заработной платы родителя с более высоким доходом.
С 1 января 2025 года будет увеличен размер ежемесячного государственного пособия реабилитированным жертвам политических репрессий. А ежемесячное пособие ветеранам войны увеличится до 1610 леев.
Согласно документу, расходы бюджета госсоцстрахования распределяются между 10 подпрограммами, администрируемыми Национальной кассой социального страхования. Наибольшая доля расходов приходится на обеспечение права на пенсию по возрасту — 30,7 млрд леев, что на 6,7% больше, чем в прошлом году.