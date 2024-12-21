Единовременное пособие при рождении ребенка увеличат в Молдове

В бюджете госсоцстрахования предусмотрено увеличение социальных выплат семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 21 350 леев. Более 72 000 детей до двух лет будут получать ежемесячное пособие в размере 1000 леев, независимо от того, застрахованы родители или нет. Также застрахованным родителям выплачивается ежемесячное пособие на воспитание ребенка до трех лет, размер которого определяется исходя из заработной платы родителя с более высоким доходом.