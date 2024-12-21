Земли в пригороде Волгограда заберут у местных чиновников

Что касается Волгограда, то с 1 января 2025 года вопросы предоставления земельных участков для коммерческого использования по-прежнему будут оставаться в ведении комитета по управлению госимуществом, а вот полномочия по предоставлению на торгах городских земельных участков под гаражи и ИЖС с регионального уровня возвращены в муниципалитет. Это обусловлено тем, что решение таких вопросов не связано с реализацией крупных проектов, имеющих межмуниципальное значение. Перераспределение полномочий позволит реализовать единую государственную политику в области земельных отношений в Волгограде и граничащих с ним муниципальных образованиях, уверены в администрации региона.