Земли в пригороде Волгограда заберут у местных чиновников

Как сообщает V102.RU, этот вопрос был вынесен на состоявшееся на днях заседание регпарламента.
Речь идет об изменениях, касающихся земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которыми раньше распоряжались органы местного самоуправления. Теперь в пределах волгоградской агломерации — города Волжского, Городищенского, Среднеахтубинского и Светлоярского районов — установлен новый порядок предоставления земельных наделов. Подробности нововведения объяснили V102.RU в комитете по управлению государственным имуществу Волгоградской области.
С 1 января 2025 года, предпринимателям и организациям по вопросам представления земельных участков для коммерческого использования в городе Волжском, Городищенском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах необходимо обращаться не в органы местного самоуправления, как ранее, а в комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области. — Такое решение позволит упорядочить застройку, будет способствовать комплексному развитию территорий, эффективно решать вопросы создания коммунальной инфраструктуры на территории волгоградской агломерации, — пояснили в облкомимуществе.
Одновременно с этим полномочия по предоставлению земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов и гаражей в Волгограде, Волжском, Городищенском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах останутся за муниципалитетами.
Что касается Волгограда, то с 1 января 2025 года вопросы предоставления земельных участков для коммерческого использования по-прежнему будут оставаться в ведении комитета по управлению госимуществом, а вот полномочия по предоставлению на торгах городских земельных участков под гаражи и ИЖС с регионального уровня возвращены в муниципалитет. Это обусловлено тем, что решение таких вопросов не связано с реализацией крупных проектов, имеющих межмуниципальное значение. Перераспределение полномочий позволит реализовать единую государственную политику в области земельных отношений в Волгограде и граничащих с ним муниципальных образованиях, уверены в администрации региона.
Таким образом, с 1 января 2025 года всем юридическим лицам и предпринимателям по вопросам предоставления земельных участков на торгах для коммерческих целей необходимо обращаться в региональный комитет по управлению госимуществом посредством портала Госуслуг или через МФЦ.
Граждане, желающие получить участки в границах Волгограда под строительство гаражей или домов, смогут решить эти вопросы в городском департаменте муниципального имущества по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, д. 16, телефон: 33−35−01. Также можно это сделать через многофункциональные центры.