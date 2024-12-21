Какие задачи поставили перед новым министром нацэкономики

В ходе представления Серика Жумангарина руководитель правительства обозначил, что приоритетной задачей ведомства на предстоящий период является выполнение поручения главы государства по обеспечению динамичного экономического роста. На сегодня экономика демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Поручено усилить работу по структурному изменению экономики, повышению эффективности бюджетной, налоговой политик и уровня прогнозирования бюджетных параметров.