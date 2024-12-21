«Россия уверена в своих вооружениях». Рябков о «дуэли» ПРО США и «Орешника»

При этом Рябков подчеркнул, что ошибочность американской давней линии на создание все более эшелонированной глобальной ПРО доказана событиями последнего времени. «Безопасность США от этого не укрепляется. И по соотношению стоимость — эффективность это не самый лучший путь вперед, даже исходя из самых осторожных оценок, это не самое правильное расходование средств. Может быть, американский ВПК от этого выигрывает, но американский народ точно не в плюсе», — указал замглавы МИД РФ.