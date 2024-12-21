Вячеслав Федорищев исполнит три детских мечты

"Первую исполню в воскресенье. В городе Снежное ДНР, нашем побратиме, встречусь с Валерией и передам лично от самарцев ей синтезатор. Два других желания из Самарской области. Вероника Афанасьева из Чапаевска загадала батут, а Софья Данилюкова — набор для творчества.