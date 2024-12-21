Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти

«По информации Spiegel, как минимум пять человек погибло, включая маленького ребенка», — указано в материале.
В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации издания Bild, пострадали 205 человек.
Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Как сообщило DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста. В свою очередь, по информации Spiegel, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены.
При этом, как пишет Bild, в крови мужчины нашли наркотики.