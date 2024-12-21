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Число погибших при теракте в Магдебурге достигло пяти

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге увеличилось до 5, сообщило издание Spiegel.

Источник: Reuters

«По информации Spiegel, как минимум пять человек погибло, включая маленького ребенка», — указано в материале.

В пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации издания Bild, пострадали 205 человек.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.

Как сообщило DPA, злоумышленник не был известен силовикам в качестве исламиста. В свою очередь, по информации Spiegel, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки выходец из Саудовской Аравии был критиком ислама, поэтому исламистские мотивы его поступка практически исключены.

При этом, как пишет Bild, в крови мужчины нашли наркотики.