Депутаты свердловского заксобрания внесли изменения в закон «Об образовании»

«Действительно, есть школьники, которые не сдали экзамены за девятый класс. Чтобы они не “остались на улице” и совсем не потеряли знания, им предлагается пройти обучение в учреждениях профтехобразования. Есть перечень востребованных специальностей, которые они могут освоить. Это возможность получить образование и профессию. Правильный опыт, который дает положительные результаты. Уже несколько групп обучились, сдали экзамены. Такая практика будет продолжаться», — рассказала председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.