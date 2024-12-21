Орбан призвал отменить санкции против России как можно скорее

«Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объёме отменить», — сказал он на пресс-конференции.
По его словам, если это удастся, то экономика Европы снова начнёт восстанавливаться.
«Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях и постоянно бьёмся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные эту мысль пока не обсуждают», — заключил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз не спешить с продлением санкций против России.