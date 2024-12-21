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Орбан призвал отменить санкции против России как можно скорее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отменить антироссийские санкции как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объёме отменить», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, если это удастся, то экономика Европы снова начнёт восстанавливаться.

«Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях и постоянно бьёмся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные эту мысль пока не обсуждают», — заключил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз не спешить с продлением санкций против России.

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