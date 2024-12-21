Начальник Генштаба ВС Казахстана находится с визитом в Беларуси

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов находится с рабочим визитом в Беларуси, об этом в субботу сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.