Начальник Генштаба ВС Казахстана находится с визитом в Беларуси

По информации белорусского оборонного ведомства начальник Генштаба ВС Беларуси первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко провел переговоры со своим казахстанским коллегой.
«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес».
Как уточняет Минобороны, в программе визита высокопоставленного казахстанского военнослужащего также было посещение ряда воинских частей в Беларуси.
Также генерал-лейтенант Камалетдинов побывал в Брестской крепости, где почтил память жертв Великой Отечественной.