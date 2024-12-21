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Начальник Генштаба ВС Казахстана находится с визитом в Беларуси

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов находится с рабочим визитом в Беларуси, об этом в субботу сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

По информации белорусского оборонного ведомства начальник Генштаба ВС Беларуси первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко провел переговоры со своим казахстанским коллегой.

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес».

говорится в сообщении.

Как уточняет Минобороны, в программе визита высокопоставленного казахстанского военнослужащего также было посещение ряда воинских частей в Беларуси.

Также генерал-лейтенант Камалетдинов побывал в Брестской крепости, где почтил память жертв Великой Отечественной.