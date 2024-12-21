Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Также в 2024 году, объявленном Годом семьи, в рамках акции предусмотрен формат «Праздник на стол», предполагающий продовольственную поддержку детям из семей, доход которых ниже прожиточного минимума. Благодаря этой инициативе каждый неравнодушный человек сможет внести свой вклад в создание новогоднего настроения для тех, кто в этом особенно нуждается, и подарить им то, без чего сложно представить Новый год — праздничный стол, за которым собирается вся семья.