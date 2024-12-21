Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Руководитель региона снял с новогодней елки, установленной в межвузовском кампусе Евразийского НОЦ, 5 елочных шаров с желаниями детей с особенностями развития здоровья.
Так Венера Асфаганова из деревни Подымалово Уфимского района мечтает о кукле, Матвей Галиуллин из Стерлитамака хочет поработать машинистом, Михаил Долматов из Октябрьского мечтает о трансформере, Камиль Хайретдинов из села Лаклы Салаватского района о железной дороге.
Ишмуратова Айзиля из Уфы попросила настольный футбол для своего братишки Анвара. Их отец погиб выполняя свой воинский долг в зоне СВО.
«Айзиля попросила брату подарок-сюрприз. У них отец погиб на СВО. Я конечно обязательно исполню это новогоднее желание. И конечно все другие пожелания выполним. Их исполняю не только я, но члены правительства и главы муниципалитетов. Это хорошая, правильная история», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ».
Руководитель республики рассказал, что в детстве он загадывал обычные желания.
«Я помню, на 10 лет мне подарили железную машинку, грузовик. Какие могли быть тогда желания у советского мальчишки в маленьком городке. Мои сыновья уже тоже загадали свои желания и мы им купили подарки. Вот на Новый Год мы им их откроем», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, что старт ежегодной благотворительной акции 5 декабря дал Президент России Владимир Путин во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе». Глава государства исполнит желания трех детей, которые хотят побывать в Санкт-Петербурге, на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева и опробовать авиатренажер.
«Елка желаний» проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Башкортостан ежегодно принимает самое активное участие в исполнении желаний. В 2020 году в рамках акции исполнено 156 желаний, в 2021 году с «Ёлки желаний» снято 188 шаров с желаниями, в 2022 году — 273 желания, в 2023 году воплотилось в реальность 315 желаний.
Также в 2024 году, объявленном Годом семьи, в рамках акции предусмотрен формат «Праздник на стол», предполагающий продовольственную поддержку детям из семей, доход которых ниже прожиточного минимума. Благодаря этой инициативе каждый неравнодушный человек сможет внести свой вклад в создание новогоднего настроения для тех, кто в этом особенно нуждается, и подарить им то, без чего сложно представить Новый год — праздничный стол, за которым собирается вся семья.
Для того, чтобы присоединиться к новому формату, в период с 21 ноября по 25 декабря 2024 года любой желающий может совершить благотворительное пожертвование на комфортную для него сумму на официальном сайте: праздникнастол.рф.