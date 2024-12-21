Владимир Путин наградил выдающихся жителей Свердловской области

Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены работники Каменск-Уральского металлургического завода: кузнец на молотах и прессах Павел Окулов, плавильщик Дмитрий Гладких, прессовщик Дмитрий Зырянов, литейщик цветных металлов, Станислав Истомин, оператор поста управления стана холодной прокатки Михаил Королев, а также два начальника цеха — Денис Сырчин и Эдуард Клинов.
Аналогичных наград удостоились исполнительный директор АО «Мариинский прииск» Виталий Шапошников и мастер ПАО «Гидроавтоматика» Нина Тимофеева.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден первый вице-президент Московского представительства АО «РМК» Олег Сиенко.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получил директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин.
Ранее Владимир Путин присвоил приме-балерине театра «Урал Опера Балет» Елене Воробьевой почетное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».