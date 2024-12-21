Владимир Путин наградил выдающихся жителей Свердловской области

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены работники Каменск-Уральского металлургического завода: кузнец на молотах и прессах Павел Окулов, плавильщик Дмитрий Гладких, прессовщик Дмитрий Зырянов, литейщик цветных металлов, Станислав Истомин, оператор поста управления стана холодной прокатки Михаил Королев, а также два начальника цеха — Денис Сырчин и Эдуард Клинов.