Владимир Путин удостоил экс-замгубернатора Волгоградской области госнаграды

Добавим, что в соответствии с тем же указом президента помимо Сивакова аналогичной госнаграды удостоен сортировщик абразивного завода Николай Шопин. Педагогу Наталье Лободиной будет вручен почетный знак отличия «За наставничество». Двум специалистам системы здравоохранения региона — медсестрам Людмиле Абакумовой и Галине Поповой — присваиваются звания заслуженных работников в своей отрасли.