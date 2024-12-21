Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин удостоил экс-замгубернатора Волгоградской области госнаграды

К наградам представлены также несколько выдающихся специалистов, работающих в промышленности, медицине и образовании.

Источник: РИА "Новости"

В Указе «О награждении государственными наградами», подписанном 20 декабря, Президент России Владимир Путин отметил заслуги Александра Сивакова. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, Сиваков работал в команде действующего главы региона Андрея Бочарова, возглавлял комитет экономической политики и развития, курировал это направление в должности заместителя губернатора. В настоящее время — советник генерального директора по развитию Волгоградского завода буровой техники.

Добавим, что в соответствии с тем же указом президента помимо Сивакова аналогичной госнаграды удостоен сортировщик абразивного завода Николай Шопин. Педагогу Наталье Лободиной будет вручен почетный знак отличия «За наставничество». Двум специалистам системы здравоохранения региона — медсестрам Людмиле Абакумовой и Галине Поповой — присваиваются звания заслуженных работников в своей отрасли.