Владимир Путин удостоил экс-замгубернатора Волгоградской области госнаграды

В Указе «О награждении государственными наградами», подписанном 20 декабря, Президент России Владимир Путин отметил заслуги Александра Сивакова. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним, Сиваков работал в команде действующего главы региона Андрея Бочарова, возглавлял комитет экономической политики и развития, курировал это направление в должности заместителя губернатора. В настоящее время — советник генерального директора по развитию Волгоградского завода буровой техники.
Добавим, что в соответствии с тем же указом президента помимо Сивакова аналогичной госнаграды удостоен сортировщик абразивного завода Николай Шопин. Педагогу Наталье Лободиной будет вручен почетный знак отличия «За наставничество». Двум специалистам системы здравоохранения региона — медсестрам Людмиле Абакумовой и Галине Поповой — присваиваются звания заслуженных работников в своей отрасли.