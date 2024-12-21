Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета

По его словам, Вайно и Дюмин подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом, а также необходимость взаимодействия между различными государственными структурами. Кадыров также отметил, что 2025 год обещает быть более продуктивным и успешным для Чечни.