Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета

«В Москве встретился с настоящими патриотами своего Отечества — руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента РФ, секретарем Государственного Совета РФ Алексеем Дюминым. Мы обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе различные инициативы, направленные на укрепление внутренней политики и развитие региона», — написал Кадыров.
По его словам, Вайно и Дюмин подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом, а также необходимость взаимодействия между различными государственными структурами. Кадыров также отметил, что 2025 год обещает быть более продуктивным и успешным для Чечни.
«У нас есть сильная поддержка со стороны федерального центра, которая позволит наиболее эффективно и оперативно решать все проблемные вопросы», — добавил глава региона.