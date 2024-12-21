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Кадыров встретился с главой администрации президента и секретарем Госсовета

ГРОЗНЫЙ, 21 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил о встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента, секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым.

Источник: © РИА Новости

«В Москве встретился с настоящими патриотами своего Отечества — руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и помощником президента РФ, секретарем Государственного Совета РФ Алексеем Дюминым. Мы обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе различные инициативы, направленные на укрепление внутренней политики и развитие региона», — написал Кадыров.

По его словам, Вайно и Дюмин подчеркнули важность комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом, а также необходимость взаимодействия между различными государственными структурами. Кадыров также отметил, что 2025 год обещает быть более продуктивным и успешным для Чечни.

«У нас есть сильная поддержка со стороны федерального центра, которая позволит наиболее эффективно и оперативно решать все проблемные вопросы», — добавил глава региона.

Кадыров Рамзан