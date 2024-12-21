Хинштейн намерен проверить Корпорацию развития Курской области

«Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — написал он.
Накануне гендиректора корпорации Владимира Лукина по решению Ленинского суда Курска заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.
Ранее, в начале декабря, суд арестовал экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина, ему вменили часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России.
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.