Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе теракта

О конкретном содержании предостережений со стороны Саудовской Аравии они не сообщили. Однако, по их данным, еще в декабре 2023 года в Ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт (ЛКА) поступило заявление на Талеба А. в связи с его постами в социальных сетях, где он написал, что Германия заплатит высокую цену за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Сотрудники ЛКА, изучив его высказывания, пришли к выводу, что опасности он не представляет.