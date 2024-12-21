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Бразилия представила новый логотип БРИКС

АСТАНА, 21 дек — Sputnik. Бразилия представила новый логотип БРИКС.

Источник: РИА Новости

С 1 января 2025 года страна будет председательствовать в организации.

«БРИКС достиг большой плотности, сообщество практически приближается к G20».

заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью местному изданию.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР.

Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

БРИКС