В МИДе Турции назвали сирийцев ответственными за решение по базам России

На этой неделе Владимир Путин в ходе прямой линии сказал, что российская сторона предложила партнерам использовать базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи Сирии. «То же самое касается военно-морской базы в Тартусе», — сообщил он. По словам Путина, Россия поддерживает контакты со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и со всеми странами региона. «Подавляющее число из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались», — заявил Путин.