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Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон

КИШИНЕВ, 21 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон заявил, что под предлогом борьбы с коррупцией и предупреждения отмывания денег власти республики практически полностью разрушили сектор экономики.

Источник: © РИА Новости

«Под предлогом “борьбы с коррупцией” и “предупреждения отмывания денег” эта власть ввела столько ограничений, что практически полностью разрушила сектор экономики. Обсуждаемая в последние дни декларация о бенефициарах — одно из таких ограничений. Кроме того, с 1 января вступят в силу ограничения на расчеты наличными», — написал Додон в своем Telegram-канале.

По его мнению, все это делается потому, что нынешняя власть хочет знать и контролировать «передвижение» каждого лея (молдавская валюта). «А потом будет разбираться со всеми неугодными, используя Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), прокуратуру и другие органы. Все эти ограничения нужно аннулировать, и следующая власть сделает это», — подчеркнул политик.

Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

экономика